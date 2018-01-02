К концу минувшего года подал сигнал, что пока не готов обсуждать следующий транш. В Национальном банке заявили, что это может угрожать финансовой стабильности в 2018 году.

Об этом в статье в «Радио Свобода», передает .

Советник премьера, в прошлом вице-премьер Словакии Иван Миклош считает, что еще не все потеряно. Если Украина ускорится и за зиму-весну выполнит ключевые требования фонда, деньги еще могут поступить.

«Если в этом будет прогресс, то где-то в первом-втором квартале будет транш. И будут также переговоры о последующих траншах», — говорит он.

Однако проблемы в сотрудничестве есть, и они в следующем году могут отразиться даже на курсе валют.

«Далее очень важно, чтобы программа продолжалась, когда ее не будет. Украина может иметь проблемы со стабильностью финансовой системы », — говорит он.

Однако правительство и просто не имеют другого выхода, как работать для получения транша, предупреждает Миклош.

, исполнительный директор Международного фонда Блейзера, настроен менее оптимистично относительно перспектив финансовой помощи от фонда.

Хотя размер внешнего долга уже около 80% ВВП, и его обслуживание стоит около 5% ВВП в год, все же, Украина пока не может без внешних вливаний, говорит знаток.

И в следующем году потребность во внешних финансах в Украине — 7 миллиардов долларов. Их можно было бы занять у , ЕС и на внешних рынках. Однако если фонд откажется давать деньги — остальные кредиторы воспримут это как сигнал и также попридержат выплаты, говорит .

«Где мы возьмем 7 миллиардов? Мы же не хотим курс 50 гривен (за доллар — Пророк). И вот представьте себе, что у вас золотовалютных резервов 19 миллиардов, из которых чистых резервов 7 миллиардов. Тогда что, альтернатива — брать эти 7 миллиардов. Которые есть в резервах, пытаться пускать их на рынок», — говорит экономист.

А такие шаги будут угрожать новым витком кризиса, который достигнет своего масштаба в конце 2018 года.

Если же власть захочет избежать такого пессимистического сценария, то будет вынуждена уже в январе одобрить антикоррупционный суд и поднять тарифы на газ. До того времени, скорее только, Украина будет только обещать решительные шаги, говорит экономист.

А еще дополнительным бременем может стать решение английского Апелляционного суда. Ведь в середине января 2018 ожидается решение по замороженному долгу Украины перед Россией в 3 миллиарда долларов — по «долга Януковича».

«Шансы есть, что их придется возвращать», — отмечает .

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