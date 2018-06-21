Соло Юлии Тимошенко вчера на канале NewsOne (который, по словам Андерса Аслунда, купил Виктор Медведчук, источник — «Голос Америки»), озвучиваемые тезисы и лояльный состав участников — подтвердили предварительные предположения относительно медведчуковских/пророссийких элементов курса Тимошенко. Перечислю несколько.

1. Тезис Тимошенко о том, что Украина приближается к «самоликвидации». Уже который год мы слышим от представителей РФ, чт

2. Тезис о «внешнем управлении». Так близко и до фразы рос пропаганды об «американских кураторах».

3. Цитата Тимошенко из эфира «Революція, яка принесла величезні жертовні втрати для України і закінчилася війною» — классика рос пропаганды.

4. Тезисы о движении к прямой демократии — это усовершенствованная версия того, что предлагала Надежда Савченко — даешь Народную Раду, избрание депутатов через лотарею, каждый может написать Конституцию и т.д. Все эти инициативы направлены или на создание иллюзии причастности граждан, или на ослабление государственности (цель навязываемой федерализации — та же).

Я тут уже вспоминала «шедевральную» фразу ведущего одного из федеральных телеканалов РФ: «К нам в студию случайно дозвонился Виктор Медведчук». Так вот, похоже, что тезисы Медведчука/Кремля перекочевали не только на отдельные украинские телеканалы (с нарастающим цитированием Медведчука, преимущественно без повода), но и в речи отдельных политиков. Если же это просто подыгрывание с целью расширения электората — то это только подтверждает мнение о том, что личные интересы этого политика — выше государственных.

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