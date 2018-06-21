|В Германии в результате крушения воздушного шара оказались ранены шесть человек
|21.06.2018 17:48
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близко от города Варендорф, запад Германии, рухнул легкий шар. В его корзине находились шесть человек.В результате случившегося трое человек тяжёло ранены. Трое других имеют лёгкие травмы. Одного из более серьёзно пострадавших доставили в клинику, используя вертолёт. Это сообщение принадлежит представителям немецкой полиции.
Характер этого происшествия следующий: порыв ветра подхватил шар. Это привело к тому, что он упал практически на поле с десятиметровой высоты.В настоящий момент выясняются все причины и обстоятельства этого инцидента в небе.
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