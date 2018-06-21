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Армия обороны Израиля: самолет нанес удар по палестинцам, которые запускали горящих воздушных змеев
21.06.2018 17:48

В этот раз израильский самолет атаковал автомобиль лидера группы радикалов. Последние запускали на территорию Израиля из Газы горящих змеев. 

Так они поступали, чтобы вызвать там пожары.
Удар наносился в ответ на серию запусков подобных змеев.Не известно, сколько же человек погибло в результате этого удара. Эту информацию представители Армии обороны Израиля не обнародовали. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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