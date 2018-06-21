Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву в конце июня. Об этом сообщил специальный помощник президента США Гарретт Маркиз в своем Twitter, передает

"25-27 июня американский советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон встретится с союзниками США в Лондоне и Риме, чтобы обсудить вопрос национальной безопасности, и поедет в Москву для обсуждения возможной встречи президентов Трампа и Путина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Болтон посетит Россию.

Как сообщал агентство Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле этого года в Европе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира