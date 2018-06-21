Ему назначена поддерживающая терапия

"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем" , - сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, ссылаясь на слова адвоката, что Сенцов пьет 3,5 л воды в день, кроме того, ему ставят ежедневные капельницы (дополнительные две литры).

"На 26-й день голодовки у Олега случился кризис, и его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться... " , - добавила Людмила Денисова.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-бюро регионального управления ФСИН Олег Сенцов, почти 40 дней голодает в колонии, получает поддерживающую терапию, и слухи о его принудительном кормлении ложные.

"Сообщаем, что информация, распространяемая СМИ о принудительном кормлении осужденного Сенцова, не соответствует действительности. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма и недопущения развития осложнений" , - говорится в сообщении пресс-бюро.

В документе указано, что фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано.

"Состояние здоровья Олега Сенцова оценивается как удовлетворительное" , - заявили в УФСИН.

По данным пресс-бюро, Сенцов "находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание" .

"Каждый Олега Сенцова осматривают медицинские работники учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследования" , - заверили в ведомстве.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) в августе 2015 года приговорил Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая 2018 он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинский, содержащихся в РФ .

Российский киновед и кинокритик Андрей Плахов опубликовал письмо, которое ему написал Сенцов .

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и призвал освободить украинских политзаключенных .