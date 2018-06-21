только 222 участника внешнего независимого оценивания-2018 получили максимальный балл в 200 баллов за тестирование. Об этом в Facebook сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает

"Всего у нас 222 участника ВНО, которые получили свои 200", - сообщил Карандий.

Он также добавил, что 12 участников ВНО-2018 году получили оценку 200 по двум предметам. Всего 24 учреждения общего среднего образования имеют более двух результатов 200 баллов. Такие результаты преимущественно по математике, физике, химии, биологии.

Напомним, сегодня участники внешнего независимого оценивания получили результаты тестирования еще по четырем предметам. Карточки результатов и бланки ответов по истории Украины, географии, физики и химии размещены на информационных страницах участников.

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