Авторитетный британский дизайнер и экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм впервые прокомментировала слухи о разводе с супругом, футболистом Дэвидом Бекхэмом, передает People.

Известно, что 44-летняя звезда рассказала о семейной жизни со спортсменом в рамках женского саммита Forbes в Нью-Йорке. Бекхэм отрицает слухи о разводе и отмечает, что пытается найти баланс между карьерой и семейной жизнью. Отметим, информация о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм живут отдельно стала причиной появления многочисленных слухов о разводе в западных СМИ.

"Я очень, очень сильно стараюсь. Я стараюсь быть лучшей мамой. Я стараюсь быть лучшей женой и лучшим профессионалом. Когда я возвращаюсь домой, я стараюсь выключать свой телефон и проводить время с детьми и Дэвидом", - отметила Бекхэм, подчеркнув, что они с супругом живут вместе.

Она также выразила благодарность супругу за поддержку и любовь.

"У меня есть поддержка моего необыкновенного мужа. Мы действительно прилагаем равные усилия в отношении воспитании детей и быта. Когда я ухожу на работу, он делает с детьми домашнее задание или готовит им еду", - отмечает она.

Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в июле 1999 года. У супругов четверо детей: 3 сына - Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс, Круз Дэвид и дочь Харпер Севен.

Ранее звездное семейство проживало в Лос-Анджелесе, США, однако в 2013 году перебралось в Лондон, где Виктория занимается бизнесом – в частности, развивает свой модный бренд Victoria Beckham.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, знаменитый футболист Дэвид Бекхэм во время венчальной церемонии принца Гарри и Меган Маркл в Виндзоре жевал жвачку , что категорически запрещено на таком мероприятии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира