В Киеве 2 января проходит акция из-за убийства юриста Ирины
Ноздровской. Митинг возле здания Главного управления Национальной
полиции в Киевской области анонсировала Общественная организация
"Твердыня". Трансляцию ведет в Facebook журналист Айдер Муждабаев.
| Ноздровская пропала 29 декабря, а тело ее нашли 1 января
Фото: Ірина Ноздровська / Facebook 1 января в реке в Вышгородском
районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая
пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное
производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января
правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия
Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из
версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной
любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы
Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года.
Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского
райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии
наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи
годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение
апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили
освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.видео
Видео:
Айдер Муждабаев / Facebook
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