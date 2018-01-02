В Киеве 2 января проходит акция из-за убийства юриста Ирины Ноздровской. Митинг возле здания Главного управления Национальной полиции в Киевской области анонсировала Общественная организация "Твердыня". Трансляцию ведет в Facebook журналист Айдер Муждабаев. | Ноздровская пропала 29 декабря, а тело ее нашли 1 января Фото: Ірина Ноздровська / Facebook 1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в результате ДТП в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Во время ДТП он находился в состоянии наркотического опьянения.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.видео Видео: Айдер Муждабаев / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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