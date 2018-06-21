По свидетельству врачей российской колонии, которые наблюдают за украинским режиссером Олегом Сенцовым, в ближайшее время у него наступит кризис здоровья, рассказал адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе. Сенцов голодает с 14 мая Фото: radiosvoboda.org "Весил он изначально 90 с небольшим килограммов, сейчас его вес опустился до 77 и остановился. Двигается в минус по 100–200 граммов в день. Ни с какой голодовки он не снимался", – рассказал Динзе.Он отметил, что в санчасти колонии Сенцов находится в отдельной палате."По свидетельству врачей колонии, кризис здоровья наступит в ближайшее время", – рассказал адвокат. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1897963423588041&id=100001234515802 Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня укранский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За прошедшую неделю ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – на встречу к арестованному в Украине журналисту, руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.Денисова продолжает настаивать на том, чтобы посетить Сенцова лично. Сегодня омбудсмен, ссылаясь на Динзе сообщала, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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