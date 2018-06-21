|Столичные пляжи признали самыми комфортными для отдыхающих
|21.06.2018 18:02
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В в Гидропарке после капитального ремонта открыли муниципальные пляжи "Венеция" и "Молодежный". Эти летние зоны отдыха получили международную награду "голубого флага" за экологичность и комфорт для отдыхающих.
Такую информацию на странице в Facebook обнародовал мэр , передает со ссылкой на .
"Сегодня мы поднимаем символический" Голубой флаг "на пляже" Венеция ". Это значит, что пляж соответствует всем международным критериям и требованиям. Речь идет и о качестве воды, и о комфорте и безопасности на пляже, экологический менеджмент, уровень сервиса. И особой гордостью для нас является то, что - единственный город в Украине, где городские пляжи получили такую награду ", - рассказал Кличко.
На обновленных пляжах установлены новые душевые, кабинки для переодевания, скамейки, освещение, туалеты, оборудованные спортивные площадки.
По словам Кличко, на столичных пляжах созданы условия для комфортного отдыха людей с инвалидностью. На пляжах "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица" уже есть специальные кресла-амфибии для купания. Также работает персонал, который помогает людям с инвалидностью.
Мэр оказался на 5-м месте в рейтинге самых влиятельных политиков мира, которые ранее были спортсменами. Всего в список вошли 10 человек. Рейтинг опубликовало британское издание The Independent.