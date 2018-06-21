В в Гидропарке после капитального ремонта открыли муниципальные пляжи "Венеция" и "Молодежный". Эти летние зоны отдыха получили международную награду "голубого флага" за экологичность и комфорт для отдыхающих.

Такую информацию на странице в Facebook обнародовал мэр , передает со ссылкой на .

"Сегодня мы поднимаем символический" Голубой флаг "на пляже" Венеция ". Это значит, что пляж соответствует всем международным критериям и требованиям. Речь идет и о качестве воды, и о комфорте и безопасности на пляже, экологический менеджмент, уровень сервиса. И особой гордостью для нас является то, что - единственный город в Украине, где городские пляжи получили такую ​​награду ", - рассказал Кличко.

На обновленных пляжах установлены новые душевые, кабинки для переодевания, скамейки, освещение, туалеты, оборудованные спортивные площадки.

По словам Кличко, на столичных пляжах созданы условия для комфортного отдыха людей с инвалидностью. На пляжах "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица" уже есть специальные кресла-амфибии для купания. Также работает персонал, который помогает людям с инвалидностью.

Мэр оказался на 5-м месте в рейтинге самых влиятельных политиков мира, которые ранее были спортсменами. Всего в список вошли 10 человек. Рейтинг опубликовало британское издание The Independent.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира