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В Афганистане в результате второго взрыва погибли 15 человек. Еще 40 в числе раненых
21.06.2018 18:04

Рядом с канцелярией мэра города Джелалабад, провинция Нангархар, Иламская Республика, прогремел второй взрыв. 

В результате случившегося погибли как минимум 15 человек. Ещё более 40 оказались в числе раненых. У них травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницы. Эта информация представлена в микроблоге в Twitter со ссылкой на региональное афганское руководство.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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