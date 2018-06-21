|В Афганистане в результате второго взрыва погибли 15 человек. Еще 40 в числе раненых
|21.06.2018 18:04
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Рядом с канцелярией мэра города Джелалабад, провинция Нангархар, Иламская Республика, прогремел второй взрыв.В результате случившегося погибли как минимум 15 человек. Ещё более 40 оказались в числе раненых. У них травмы различной степени тяжести. Их доставили в больницы. Эта информация представлена в микроблоге в Twitter со ссылкой на региональное афганское руководство.
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