На обоих участников конфликта со стрельбой в Николаеве составили административные протоколы. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает .

Сигнал о том, что возле гостиницы на пересечении проспекта Центрального и улицы Садовой в Центральном районе Николаева двое мужчин стреляли, поступило в полицию сегодня.

На месте происшествия полицейские застали обоих участников конфликта - двух мужчин 39-ти и 35-ти лет. Выяснилось, что выстрелы производились в воздух и в землю из пистолетов травматического действия, на хранение которых в обоих мужчин есть соответствующие разрешения.

"Участники конфликта были приглашены в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области. В отношении обоих мужчин правоохранители составили административные протоколы по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 174 КУоАП (стрельба из огнестрельного, холодного метательного или пневматического оружия, устройств для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и ​​в неотведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка)", - отметили в ГУНП.

Кроме того, полиция направила ходатайство в суд об аннулировании разрешений правонарушителей на хранение и ношение оружия.

Мужчинам грозит наказание от наложения штрафа до административного ареста на срок до пятнадцати суток с конфискацией оружия.

Напомним, конфликт двух мужчин произошел сегодня в Николаеве. Во время него один из мужчин оторвал с машины другого государственный номерной знак и пытался скрыть его в своем авто.

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