100 политзаключенных для России не очень большое число, считает старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Аслунд: Вопрос – когда россияне поймут, что это не лучший способ жить Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Репрессии в России не настолько жесткие. Чуть более 100 политзаключенных. Это не очень большое число", – сказал он.Перед этим Аслунд провел параллели с обстановкой в существовавшей ранее Восточной Германии."Люди, находящиеся в оппозиции, могут уехать, и они уезжают, не остаются. Но несмотря на это, Восточная Германия рухнула. У России было 10 прекрасных лет, когда экономический рост составлял 7% в год. До 2008 года. Но потом – девять лет практически без экономического роста. Путин и его режим сегодня – это стагнация. Вопрос – когда россияне поймут, что это не лучший способ жить", – отметил экономист.По данным российского правозащитного центра "Мемориал", в России в местах лишения свободы содержатся 47 политзаключенных, часть из которых – украинцы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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