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Аслунд: Репрессии в России не настолько жесткие. Чуть более 100 политзаключенных
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21.06.2018 18:09
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100 политзаключенных для России не очень большое число, считает
старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский
экономист Андерс Аслунд в интервью главному редактору издания
"ГОРДОН" Алесе Бацман. Аслунд: Вопрос – когда россияне поймут, что
это не лучший способ жить Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
"Репрессии в России не настолько жесткие. Чуть более 100
политзаключенных. Это не очень большое число", – сказал
он.Перед этим Аслунд провел параллели с обстановкой в
существовавшей ранее Восточной Германии."Люди, находящиеся в
оппозиции, могут уехать, и они уезжают, не остаются. Но несмотря на
это, Восточная Германия рухнула. У России было 10 прекрасных лет,
когда экономический рост составлял 7% в год. До 2008 года. Но
потом – девять лет практически без экономического роста. Путин
и его режим сегодня – это стагнация. Вопрос – когда
россияне поймут, что это не лучший способ жить", – отметил
экономист.По данным российского правозащитного центра "Мемориал", в
России в местах лишения свободы содержатся 47 политзаключенных,
часть из которых – украинцы.
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