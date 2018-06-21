|Отмена результатов выборов мэра Кишинева: в столице Молдовы протест
|21.06.2018 18:13
|
Около сотни жителей Кишинева вышли на протест в связи с недавним решением суда, в котором выборы мэра Кишинева, которые состоялись 3 июня, признаны нелегитимными, передает корреспондент .
У здания мэрии Кишинева собралось около 100 протестующих.
Демонстрацию возглавила пюлидер партии "Достоинство и солидарность" (PAS).
Она призвала людей ждать решения суда апелляционной инстанции.
Как сообщал суд Кишинева признал результаты выборов мэра столицы нелегитимными.
Поделитесь статьей с друзьями