Около сотни жителей Кишинева вышли на протест в связи с недавним решением суда, в котором выборы мэра Кишинева, которые состоялись 3 июня, признаны нелегитимными, передает корреспондент .

У здания мэрии Кишинева собралось около 100 протестующих.

Демонстрацию возглавила пюлидер партии "Достоинство и солидарность" (PAS).

Она призвала людей ждать решения суда апелляционной инстанции.

Как сообщал суд Кишинева признал результаты выборов мэра столицы нелегитимными.

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