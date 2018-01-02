Американская корпорация Google запатентовала необычный механизм поворотной камеры для мобильных телефонов, благодаря которому место для 3,5 мм мини-джека будет освобождено. Об этом сообщает SlashGear .

Отмечается, что инженеры Google создали оригинальный механизм для поворотной камеры, которая предназначена для смартфонов. Суть разработки заключается в том, чтобы использовать одну камеры, способную вести съемку как основная, и как фронтальная, с помощью поворотных зеркал. Корпорация уже подала заявку на регистрацию патента.

Разработчики Google уверены, что вместо двух посредственных камер, можно использовать одну мощную, а поворотные зеркала помогут вести съемку привычным для пользователя образом. Благодаря такому решению в корпусе смартфона появится дополнительное пространство, в котором можно будет расположить 3,5 мм аудиоразъем.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, компания Google создала продвинутый синтезатор речи нового поколения Tacotron 2 , который основан на нейросети и может говорить с тембром, ритмом и произношением, не отличающимися от человеческой речи.

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