Президент Украины Петр Порошенко на встрече с вице-премьером Владимиром Гройсманом дал поручение до конца текущей недели начать отопление всех без исключения домов, передает пресс-служба главы государства.

"Не позднее пятницы в каждом украинском доме должно быть тепло, батареи должны быть теплыми", - заявил Порошенко, подчеркнув, что это задача - "полная ответственность местных органов власти".

Глава государства обратился к вице-премьеру с просьбой дать соответствующие указания на места. "Главы областных государственных администраций и соответствующих районных подразделений получат сегодня от меня соответствующее намек, и я просил бы обеспечить ее выполнение", - сказал президент.

Владимир Гройсман заверил, что это поручение будет выполнено. "С нашей стороны согласно вашего поручения были сняты все препятствия", - сказал он.

Вице-премьер сообщил, что сегодня направит совместное письмо Минрегиона и Министерства топлива и энергетики о том, чтобы на местах начинали отопительный сезон соответственно к температурам воздуха."Мы сейчас проводим ряд мероприятий, которые позволят в условиях ограниченного объема газа проходить отопительный сезон без помех. Ваша задача относительно отопления в домах будет выполнена вовремя", - пообещал Гройсман.

Ранее сообщалось, что Минрегион и Минэнергоугля согласовали вопрос начала отопительного периода в Украине. В первую очередь подачу тепла рекомендовано обеспечить в школы, детские сады и больницы.Напомним, в связи с похолоданием в Харьковской области с понедельника начался отопительный сезон. Также мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что отопительный сезон в городе планируют начать с 22 октября.

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