Интересно наблюдать за торговой войной между сильными странами. Пока только Южная Корея пошла на попятную и согласилась урезать экспорт. А ЕС, несмотря на угрозы ввести адекватные зеркальные меры, обложил пошлинами товаров американского экспорта втрое меньше, чем сделали американцы по отношению к европейским. Сложнее дело обстоит с Китаем. После того, как Пекин объявил о повышении пошлин на американский импорт в размере 50 млрд дол, то в ответ Трамп пригрозил обложить пошлинами 200 млрд китайского экспорта.

Много кто уверяет, что Трамп делает ошибку и данная позиция навредит больше США. Я так не считаю. Объясню почему.

Первое что нужно признать, что США довольно самодостаточная экономика. Им, как украинцам, не нужно импортировать товары, чтобы компенсировать пробелы в отдельных отраслях. Они практически все могут производить сами. Кроме того, американцы довольно состоятельная нация, и именно благодаря их потреблению выезжают за счёт торговли другие страны, как Китай, Германия, Япония или Корея. Учитывая эти два фактора, у Америки довольно внутренних ресурсов, в отличии от многих других стран, чтобы обеспечить себе процветание.

Так же нужно понимать специфику торговых отношений американцев с другими странами. Примерно от трети до половины их внешней торговли состоит из внутрифирменной торговли. Фактически, американцы использовали преимущества других стран, как дешевая рабочая сила, более низкие другие расходы и налоги, чтобы продавать туда технологии, компоненты, и возвращали назад домой готовый продукт.

Фактически, учитывая современное развитие технологий, а так же повышение благосостояния стран, преимущество в низких расходах почти исчезло. Несколько лет назад одна из ведущих консалтинговых компаний Бостон Консалтинг Групп опубликовала отчёт, где писала о том, что зарплаты в Китае сильно выросли за последнее время и почти уравнялись с американскими. Именно по этой причине, американским компаниям стоит задуматься о возвращении своего производства домой. Аналогично налоги. Если раньше американские компании перемещали производство в страны с более низкими налогами, как Ирландия например, то сейчас, после снижения корпоративного налога, им есть резон подумать о возвращении домой.

Еще же нужно учесть довольно простой факт. Америка понимает, что может потерять мировое лидерство. Как в свое время, США обогнали Великобританию, то сейчас Китай может обогнать США. Так же, конкурентоспособность американских товаров находится тоже под угрозой, и китайские производители сейчас вытесняют американцев не только с других рынков, а и своего внутреннего рынка. Не в последнюю очередь по причине наличия протекционизма и других не совсем честных методов конкурентной борьбы в Китае, как например воровство технологий, демпинг и конкурентная девальвация. Все это говорит о том, что современная политика протекционизма вполне оправданна и это вопрос госбезопасности США. Если вспомнить экономический план Трампа, то там довольно четко сказано об этом сказано.

Допустим, что действительно США и Китай начнут полномасштабную торговую войну. К чему это приведёт? США обложит китайский импорт пошлинами и Китай в ответ тоже. За счёт повышения пошлин, американским компаниям станет невыгодно использовать внешнюю торговлю, чтобы оптимизировать расходы. Это приведёт к возвращению домой американского производителя. Фактически, к тому чего добивается Трамп. Китаю же, который демонстрировал экономический рост за счёт внешней торговли с Америкой, придётся искать другие рынки сбыта своей продукции. Учитывая его размеры, это будет очень трудно сделать. Потому Китаю нужно искать либо внутренние ресурсы для роста, либо договариваться.

И несмотря на всю критику Трампа, все макроэкономические показатели в США показывают положительную динамику. Растёт промпроизводство, розничные продажи. Индексы потребительских настроений и деловой активности на довольно высоком уровне. Безработица снижается. Разве не к этому должно стремится государство?

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