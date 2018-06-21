Россия пользуется чемпионатом мира по футболу как ширмой для осуществления агрессивных действий в Азовском море. Постоянные незаконные досмотры грузовых кораблей, идущих в порты Мариуполь и Бердянск, задержание суден на несколько дней. Цель увеличения военного присутствия вовсе не в том, чтобы переделить рыболовецкие промыслы. Истинная причина в том, что оккупанты испытывают сильнейший недостаток пресной воды и энергоресурсов.

В июне весь Крым остался на много часов без света, отключения коснулись даже Севастополя и Симферополя. Но главная проблема – в отсутствии путей решений водной задачи. Потому фактический захват Азова нужен для торга за открытие Северо-крымского канала. Оккупанты в ближайшей перспективе могут полностью заблокировать Керченский пролив и не пропускать никакие судна, кроме идущих в российские порты.

В обмен на деблокирование прозвучит требование открыть шлюзы с днепровской водой на входе в Крым. Как крайнее средство нельзя исключать и полномасштабное наступление на Херсонскую область с целью получения доступа к пресной воде. В качестве первого шага Украина должна рассмотреть возможность денонсации договора 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира