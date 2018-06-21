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В России опровергли информацию о насильственном кормлении Сенцова
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21.06.2018 18:17
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Украинский режиссер Олег Сенцов в колонии в Лабытнанги находится
под постоянным контролем медиков, сообщили в управлении Федеральной
службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ФСИН: В колонии в Лабытнанги Сенцову проводится поддерживающая
терапия Фото: pchikov / Telegram "Ему назначена и проводится
поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных
функций органов и систем организма и недопущение развития
осложнений", – отметили в управлении. Сенцов находится
под постоянным контролем медиков, от которого он не отказывался.
Состояние украинца оценивается как удовлетворительное, отметили в
ведомстве.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения
свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его
виновным в создании в Крыму террористического сообщества
и руководстве им, покушении на приобретение взрывных
устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия
и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке
еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года
режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города
Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских
политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент
Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ
Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За
прошедшую неделю ей не удалось встретиться ни с одним украинским
политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в
колонию к Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой,
она договорилась с российским омбудсменом Татьяной Москальковой,
что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна
была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – на
встречу к арестованному в Украине журналисту, руководителю "РИА
Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять
не состоялось.Сегодня омбудсмен предположила, что Сенцова кормят
насильственно. Она добавила, что у режиссера проблемы с
сердцем и почками.
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