По требованию ЕС в Украине в ближайшее время могут вырасти минимальные цены на алкоголь.

К 2026 году цена ни алкоголь и табак будут расти постоянно, передает со ссылкой на .

"Водка подорожает на 12%, вина - где-то на 8-24%, и на 7% или 6% коньяки и бренди. Но это связано не только с недавним решением МЭРТ о повышении МРЦ на алкоголь. Дело в том, что Украина заключила Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Согласно документу, Украина по состоянию на 1 января 2026 обязана привести цены на алкоголь и табак до европейского уровня. Делается это с целью, чтобы побороть контрафакт. на это нам ЕС дал 10 лет " , - пояснил экономический знаток Александр Охрименко.

Цене на алкоголь начали расти еще в 2014 году. Они будут повышаться ежегодно. Эксперт отметил, что алкоголь может подорожать уже осенью.

"Произошел рост составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства, в частности цен на спирт, тару, комплектующие. Поэтому сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - обосновали в МЭРТ.

В Украине цены на водочные изделия сохраняют стабильность с ноября прошлого года. Именно тогда правительство в последний раз пересмотрел МРЦ на алкоголь, приведя их в соответствие со ставками акцизных сборов.

В общем, повышение минимальной цены на алкоголь всегда является следствием налоговой нагрузки на производителей алкогольной продукции.

"В идеале, повышение МРЦ на алкогольные изделия должно происходить сразу, как только меняется цена спирта и растут акцизные ставки", - отметила глава совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

На пищевые потребности украинцам хватает пятой части собранной пшеницы. Учитывая урожаи зерна за последние годы и умение аграриев работать в различных погодных условиях, в Украине будет более чем довольно зерна для потребления.

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