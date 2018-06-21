Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект №6688 о возможности блокировки сайтов по решению прокурора или следователя.

За соответствующее решение проголосовали 238 депутатов, пишет Левый Берег.

Документ предусматривает возможность временного блокирования (ограничения) доступа к определенному информационному ресурсу по решению суда, следственного судьи, следователя, прокурора и Совета национальной безопасности и обороны.

Законопроект предоставляет Службе безопасности Украины полномочия обеспечивать по решению суда временное блокирование информационного ресурса.

При этом провайдеры обязаны будут в установленном Кабинетом министров порядке временно блокировать доступ к сайту.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) должна будет принимать административные взыскания к провайдерам, и ввести Единый список исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.

Кроме того, документ обязывает провайдеров за свой счет закупать и устанавливать оборудование для блокировки сайтов.

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