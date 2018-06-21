|Рада рассмотрит законопроект о внесудебной блокировке сайтов в Украине
|21.06.2018 18:19
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Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроект №6688 о возможности блокировки сайтов по решению прокурора или следователя.
За соответствующее решение проголосовали 238 депутатов, пишет Левый Берег.
Документ предусматривает возможность временного блокирования (ограничения) доступа к определенному информационному ресурсу по решению суда, следственного судьи, следователя, прокурора и Совета национальной безопасности и обороны.
Законопроект предоставляет Службе безопасности Украины полномочия обеспечивать по решению суда временное блокирование информационного ресурса.
При этом провайдеры обязаны будут в установленном Кабинетом министров порядке временно блокировать доступ к сайту.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) должна будет принимать административные взыскания к провайдерам, и ввести Единый список исполнения судебных решений и применения санкций в сфере телекоммуникаций.
Кроме того, документ обязывает провайдеров за свой счет закупать и устанавливать оборудование для блокировки сайтов.