Чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко поборется за очередную престижную мировую премию, сообщает со ссылкой на ESPN.

На этот раз украинец номинирован на звание "Лучший боец" по итогам 2018 года. Конкурентами Ломаченко за победу также станет боксер Теренс Кроуфорд и бойцы UFC Роз Намаюнас и Жорж Сен-Пьер.

Примечательно, что в прошлом году эту награду выиграл воин ​​UFC Деметриус Джонсон.

Отметим, что претендентами на звание лучшего атлета между мужчин стали: бейсболист Хосе Алтуве (МЛБ), баскетболист Джеймс Харден (НБА), хоккеист Александр Овечкин (НХЛ) и представитель американского футбола Том Брэди (НФЛ).

Как сообщал Ломаченко удержал лидерство между лучших боксеров планеты по версии ESPN.

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