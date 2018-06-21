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В Албании задержан обвиняемый в убийстве украинки в Черногории
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21.06.2018 18:33
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22-летнему Арсению Становичу, обвиняемому в убийстве украинки
Анастасии Лашмановой, избрали меру пресечения в виде ареста. 11 мая
в черногорском городе Которе была найдена мертвой гражданка Украины
Анастасия Лашманова Фото: EPA (архив) По данным издания, Становича
задержали 16 июня на основании запроса полиции Черногории.
Известно, что его задержали в машине с косовскими номерами, за
рулем которой находился его отец Зоран. Издание предполагает, что
отец пытался помочь сыну сбежать в США.Подозреваемого передали
сотрудникам полиции Черногории. Ему избрали меру пресечения в виде
ареста, так как суд посчитал, что он склонен к побегу и может
оказывать давление на свидетелей. Прокуроры настаивают на том, что
Арсений совершил убийство с корыстной целью.Станович – прежний
вратарь клуба "Приморац" и игрок национальной сборной
Черногории по водному поло. Его отец является главой пограничной
полиции аэропорта Тивата.11 мая в черногорском городе
Которе была найдена мертвой гражданка Украины Анастасия
Лашманова. Ее тело со следами ножевых ранений нашли в собственной
квартире. Прокуратура начала расследование. Неофициально
правоохранители сообщили изданию, что на теле украинки были
обнаружены следы насилия.По данным издания Vijesti, Лашманова была
директором компаний Mimoza Group и Sea Trade. Последняя фирма три
года назад купила отель "Мимоза" в центре черногорского города
Тивата и завершила строительство нового гостиничного комплекса.
Также Лашмановой принадлежал элитный комплекс "Перла" в Тивате.15
мая издание Vijesti сообщило, что суд Черногории выдал ордер
на арест подозреваемого в убийстве украинки.
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