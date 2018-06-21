22-летнему Арсению Становичу, обвиняемому в убийстве украинки Анастасии Лашмановой, избрали меру пресечения в виде ареста. 11 мая в черногорском городе Которе была найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова Фото: EPA (архив) По данным издания, Становича задержали 16 июня на основании запроса полиции Черногории. Известно, что его задержали в машине с косовскими номерами, за рулем которой находился его отец Зоран. Издание предполагает, что отец пытался помочь сыну сбежать в США.Подозреваемого передали сотрудникам полиции Черногории. Ему избрали меру пресечения в виде ареста, так как суд посчитал, что он склонен к побегу и может оказывать давление на свидетелей. Прокуроры настаивают на том, что Арсений совершил убийство с корыстной целью.Станович – прежний вратарь клуба "Приморац" и игрок национальной сборной Черногории по водному поло. Его отец является главой пограничной полиции аэропорта Тивата.11 мая в черногорском городе Которе была найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова. Ее тело со следами ножевых ранений нашли в собственной квартире. Прокуратура начала расследование. Неофициально правоохранители сообщили изданию, что на теле украинки были обнаружены следы насилия.По данным издания Vijesti, Лашманова была директором компаний Mimoza Group и Sea Trade. Последняя фирма три года назад купила отель "Мимоза" в центре черногорского города Тивата и завершила строительство нового гостиничного комплекса. Также Лашмановой принадлежал элитный комплекс "Перла" в Тивате.15 мая издание Vijesti сообщило, что суд Черногории выдал ордер на арест подозреваемого в убийстве украинки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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