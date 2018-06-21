|Переименование Днепропетровской области: Вятрович назвал препятствие
|21.06.2018 18:34
|
Переименованию Днепропетровской и Кировоградской областей может помешать отсутствие народных депутатов в парламенте во время голосования.
Об этом написал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на сайте издания "Апостроф", передает со ссылкой на .
"20 июня этот проект постановления рассматривался на комитете по вопросам местного самоуправления. После этого проект подадут в Конституционный суд, потом будет голосовать парламент, где проект должен набрать конституционное большинство (более 300 голосов. - Gazeta.ua).
Судя по тому, как спокойно, абсолютным большинством эти переименования поддержали в комитете, я думаю, что конституционное большинство голосов может быть набрано. Единственное, чего может не хватить, это дисциплины депутатов - чтобы они присутствовали на рабочем месте, когда будет голосование за эти изменения. Надеемся на профессионализм спикера, который, бесспорно, будет понимать, когда следует провести голосование, чтобы было достаточное количество народных депутатов в зале", - отметил Вятрович.
Он подчеркнул, что переименование Днепропетровской и Кировоградской областей является завершающим этапом декоммунизации.
20 июня профильный комитет Верховной Рады поддержал предложение переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области.
19 мая 2016 года переименовала Днепропетровск на , через два месяца - Кировоград на Кропивницкий.