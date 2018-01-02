Как известно Индия успешно вступила в гонку за покорение околоземного пространства и не только осуществляет запуски ракетоносителей, но и регулярно пополняет свою спутниковую армаду. Но, что самое интересное, до 2019 года ей на данном поприще будет помогать не исторический “братушка” в лице “Роскосмоса”, а украинский «Южмаш».

Так, до 2019 года наш «Южмаш» вместе с индийской организацией космических исследований ISRO проведет цикл огневых испытаний индийских жидкостных ракетных двигателей, которые будут проведены на опытно-экспериментальной базе ГП «Южный машиностроительный завод им. Макарова».

Таким образом, «Южмаша» примет участие в программе, которую индийские партнеры могли бы выполнять со своими российскими коллегами. Однако, как показывает практика, сбои и ЧП с российской космической техникой, происходящие в последнее время с незавидной регулярностью, явно играют не на пользу репутации последней, что и стало решающим фактором выбора «Южмаша» в качестве партнера по данной программе.

Что же, через тернии к Кришне, на ракетах с украинскими двигателями? Вполне вероятно и почему бы и нет? В конце-то концов, не забываем ещё один важный момент – Украина и США планируют совместными усилиями создать двигатель для ракетоносителя нового поколения, который бы заменил российские РД-180.

Что-то у гибридных соседей вырисовывается в перспективе полный “космос не наш!”

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