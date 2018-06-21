В четверг, 21 июня, президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон о нацбезопасности дает новые возможности для военно-технического сотрудничества с союзниками Украины, прежде только с США. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Этот закон (о нацбезопасности, - ред.) весомый шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции. Это наш хитрый курс и в ближайшее время намерен закрепить его в Конституции", - заявил Порошенко, добавив, что закон создает новые возможности для военно-технического сотрудничества, прежде только с США и "это касается и поставок современных оборонительных вооружений, и не только "Джавелинов".

Порошенко также отметил, что закон о нацбезопасности внедряет передовые мировые стандарты в украинской армии, в деятельность спецслужб и правоохранительных органов Украины.

"Он (закон о нацбезопасности, - ред.) укрепляет наш военный и оборонный потенциал, усиливает гражданский контроль за армией, прозрачность оборонного бюджета. Когда мы имплементируем этот закон, Вооруженные силы Украины и весь сектор безопасности в полной мере будут соответствовать критериям членства Украины в НАТО", - отметил он.

Как сообщал svodka.net ранее, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

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