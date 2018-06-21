Благодаря реформам и поддержке со стороны ЕС в Греция растет экономика и появляются новые рабочие места, сообщили в Еврокомиссии. Согласно прогнозам, ВВП Греции вырастет примерно на 2% в 2018 и 2019 годах Фото: ЕРА "Это результат как национальных реформ, так и поддержки со стороны партнеров ЕС. Жертвы и усилия греческого народа в проведении этих реформ дали реальные ощутимые результаты", – говорится в сообщении.В Еврокомиссии отметили, что после падения греческого ВВП на 9,1% в 2011 году, в 2017 году экономика Греции выросла на 1,4%, а в 2018 и 2019 годах ожидается ее рост в 2%.Уровень безработицы в Греции остается высоким, однако он снизился с 27,9% в июле 2013 года до 20,1% в марте 2018 года. С 2015 года в стране было создано более 100 тыс. рабочих мест.Дефицит бюджета Греции сократился с 15,1% в 2009 году до профицита 0,8% в 2017 году. https://www.facebook.com/EuropeanCommission/videos/1818106688236803/ В июле 2015 года страны Евросоюза достигли соглашения по новому пакету помощи Греции. Афины в течение трех лет должны получить €86 млрд в обмен на проведение реформ, 13 млрд из этой суммы было выплачено в августе.Ради получения кредитов от МВФ и ЕС парламент Греции принял бюджет, предусматривающий сокращение государственных расходов на €5,5 млрд и рост налоговых поступлений более чем на €2 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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