С начала суток ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается контролируемой. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Об объединенных сил, передает

"В течение текущих суток, от 7 утра и до 18 часов вечера соперник продолжал вооруженные провокации против украинских войск на отдельных направлениях", - сообщают в пресс-центре.

Так, в течение суток режим тишины сохранялся на луганском и донецком направлении.

"На мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность. Из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по нашим позициям близко Каменки и Лебединки. Также оккупанты с огневых позиций близко Новоазовска выпустили два снаряда из 122-мм артиллерийских орудий в сторону Гнутово", - говорится в сообщении пресс-службы.

Во время боевых действий потерь между украинских защитников нет.

Как сообщал на Донбассе заметили 15 вражеских грузовиков, двигавшихся со стороны РФ.

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