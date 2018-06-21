Согласно задумке НБУ, этот закон должен ввести принцип "разрешено все, что не запрещено"

За законопроект №8152 , зарегистрированном в Раде 19 марта, во втором чтении проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226.

Согласно тексту документа, валютное регулирование в Украине основывается на следующих принципах:

гибкий валютный курс;

независимость Национального банка в формировании и реализации валютной и монетарной политики;

приоритет рыночных инструментов валютного регулирования на административными;

свобода осуществления валютных операций;

обеспечение стабильности финансовой системы и равновесия платежного баланса Украины.

Валютные операции осуществляются без ограничений, за исключением случаев введения Национальным банком, согласно этому закону, меры защиты.

В сфере осуществления валютных операций нерезиденты имеют все права, предоставленные резидентам Украины.

Единственным законным платежным средством в Украине является гривня, она принимается всеми физическими и юридическими лицами без ограничений на всей территории Украины для проведения расчетов и переводов.

Порядок проведения расчетов в валютных операциях, осуществляемых в иностранной валюте и банковских металлах, определяется Национальным банком.

Согласно ст. 6 законопроекта, торговля валютными ценностями осуществляется на межбанковском валютном рынке Украины.

Трансграничный перевод валютных ценностей осуществляется без ограничений исключительно через уполномоченные в соответствии с порядком, установленным Национальным банком Украины.

Трансграничное перемещение физическими лицами валютных ценностей на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. Евро, подпадает под письменное декларирование центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую и таможенную политику.

Порядок трансграничного перемещения валютных ценностей уполномоченными учреждениями и субъектами валютных операций определяется Национальным банком.

Фото: twitter.com/VGroysman