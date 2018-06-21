|Рада приняла закон "О валюте"
|21.06.2018 18:44
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Согласно задумке НБУ, этот закон должен ввести принцип "разрешено все, что не запрещено"Верховная Рада приняла закон "О валюте".
Фото: gettyimages.com
За законопроект №8152, зарегистрированном в Раде 19 марта, во втором чтении проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226.
Согласно тексту документа, валютное регулирование в Украине основывается на следующих принципах:
Валютные операции осуществляются без ограничений, за исключением случаев введения Национальным банком, согласно этому закону, меры защиты.
В сфере осуществления валютных операций нерезиденты имеют все права, предоставленные резидентам Украины.
Единственным законным платежным средством в Украине является гривня, она принимается всеми физическими и юридическими лицами без ограничений на всей территории Украины для проведения расчетов и переводов.
Порядок проведения расчетов в валютных операциях, осуществляемых в иностранной валюте и банковских металлах, определяется Национальным банком.
Согласно ст. 6 законопроекта, торговля валютными ценностями осуществляется на межбанковском валютном рынке Украины.
Трансграничный перевод валютных ценностей осуществляется без ограничений исключительно через уполномоченные в соответствии с порядком, установленным Национальным банком Украины.
Трансграничное перемещение физическими лицами валютных ценностей на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. Евро, подпадает под письменное декларирование центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную налоговую и таможенную политику.
Порядок трансграничного перемещения валютных ценностей уполномоченными учреждениями и субъектами валютных операций определяется Национальным банком.
Фото: twitter.com/VGroysman
Напомним, в мае Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О валюте" №8152, который в марте внес президент Петр Порошенко.