|На Луганском и Донецком направлениях в зоне боевых действий на Донбассе сегодня сохранялась тишина
|21.06.2018 18:46
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Потерь между украинских военных нетС семи утра до 18:00 Объединенные силы фиксировали отдельные обстрелы в зоне боевых действий на Донбассе, однако режим тишины сохранялся сегодня на Луганском и Донецком направлениях.
Фото: depo.ua
Об этом сообщает состоянию на 18:00 пресс-центр ООС.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. В течение текущих суток, от 7 утра и до 18 часов вечера соперник продолжал вооруженные провокации против украинских войск на отдельных направлениях. Режим тишины сохранялся сегодня на Луганском и Донецком направлениях. На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность. Из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по нашим позициям близко Каменки и Лебединки. Также оккупанты с огневых позиций близко Новоазовски выпустили два снаряда по 122-мм артиллерийских орудий в сторону Гнутово. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию. В ходе боевых действий сегодня потерь между украинских защитников нет", - говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 с применением артиллерии и минометов. Трое военных получили ранения.