Повышение минимальной зарплаты необходимо привязывать к динамике цен в Украине, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лановой: Задача правительства – сделать зарплаты и пенсии выше прожиточного минимума Скриншот: Politeka Net / YouTube "Минимальную зарплату можно и до 9 тыс. грн поднять. Кто им мешает? Но не забывайте: опыт повышения минимальной зарплаты уже был, только власть замалчивает его "успехи". Разговоры о том, что у нас все хорошо, – это политические ходы. Но нам не говорят об инфляции, особенно на продовольственной группе товаров. Или по чем будет газ осенью. Экономические процессы влияют на среднюю зарплату, а минимальная зависит от чиновников – повысил и рассказываешь о достижениях. Увеличение минимальной зарплаты – социальный инструмент, который нужно привязывать к динамике цен. Если они растут, то все больше людей оказывается за чертой бедности", – подчеркнул экономист.По его мнению, проводимая в Украине социальная политика не дает необходимого результата."Задача правительства – сделать зарплаты и пенсии выше прожиточного минимума. А по факту у нас цены уходят вверх. То есть пока социальная политика не дает нужного эффекта. Приведет ли повышение минимальных зарплат к инфляции – неизвестно. Инфляция зависит от многих факторов. Прежде только она связана с дефицитом бюджета, повышением цен и тарифов", – резюмировал Лановой.С 1 января 2017 года минимальную зарплату в Украине повысили до 3200 грн. В госбюджете-2018 ее увеличили на 523 грн – до 3723 грн.4 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко выступил за повышение минимальной зарплаты до 4100 грн.Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил 31 мая, что минимальную зарплату повысят, как только появится "малейшая возможность".15 июня 2018 года и.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова отметила, что не исключает повышения минимальной зарплаты в этом году.По словам министра социальной политики Андрея Ревы, за шесть месяцев 2018 года средняя заработная плата увеличилась на 28,4% и составила 8101 грн. В комментарии изданию "ГОРДОН" министр сказал, что минимальную зарплату необходимо поднять до 4200 грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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