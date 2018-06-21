В албанской столице Тиране полиция задержала подозреваемого в убийстве украинки Анастасии Лашманова, которое произошло в Черногории в мае этого года, передает со ссылкой на Republika.rs.

Так, 22-летний Арсений Станович был экстрадирован в Черногорию, где ему грозит лишение свободы на срок до 40 лет.

Сообщается, что во время ареста Станович имел при себе поддельные документы, с которыми он пытался убегать в Соединенные Штаты.

Правоохранители подозревают, что получить фальшивый паспорт мужчине помог его отец, который до недавнего времени занимал должность руководителя отдела пограничной полиции аэропорта Тиват.

Напомним, черногорские СМИ сообщили о том, что 12 мая в городе Котор была найдена мертвой гражданка Украины Анастасия Лашманова, которая была директором компаний “Mimoza Group” i “Sea Trade”.

Тело женщины со следами ножевых ранений было найдено в квартире, где она жила. Неофициально правоохранители сообщили, что тело украинки было найдено с видимыми следами насилия.

Сразу после этого подозреваемого в убийстве гражданки Украины в Черногории Арсения Становича объявили в розыск.

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