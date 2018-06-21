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ЧМ 2018. Франция выиграла у Перу и вышла в плей-офф
21.06.2018 18:57
Для победы над сборной Перу на чемпионате мира по футболу в России сборной Франции хватило одного точного удара – 1:0. Французы забили на 34-й минуте Фото: ЕРА Поединок проходил в Екатеринбурге.Единственный мяч, который оказался победным, забил на 34-й минуте Килиан Мбаппе.Набрав после двух туров шесть очков, французы досрочно вышли в плей-офф чемпионата. Сборная Дании, которая сегодня сыграла вничью с Австралией, идет на втором месте в группе с четырьмя очками.Последний тур в группе С состоится 26 июня.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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