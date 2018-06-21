Для победы над сборной Перу на чемпионате мира по футболу в России
сборной Франции хватило одного точного удара – 1:0. Французы забили
на 34-й минуте Фото: ЕРА Поединок проходил в
Екатеринбурге.Единственный мяч, который оказался победным, забил на
34-й минуте Килиан Мбаппе.Набрав после двух туров шесть очков,
французы досрочно вышли в плей-офф чемпионата. Сборная Дании,
которая сегодня сыграла вничью с Австралией, идет на втором месте в
группе с четырьмя очками.Последний тур в группе С состоится 26
июня.
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