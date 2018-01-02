Ривненская АЭС вывела первый блок в плановый ремонт

Ривненская атомная электростанция (АЭС) 30 декабря в 00:07 по киевскому времени отключила первый блок от энергосистемы страны для проведения среднего планово-предупредительного ремонта на 39 суток (до 6 февраля), сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По состоянию на утро вторника, в работе находятся 11 из 15 блоков четырех действующих АЭС Украины. На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС – 57-е сутки капитального планового ремонта (до 30 января), на блоке №6 Запорожской АЭС – 52-е сутки капитального планового ремонта (до 17 января), на блоке №3 Ривненской АЭС – 26-е сутки среднего планового ремонта (до 23 июля).

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.