Верховная Рада приняла президентский законопроект о валюте. За соответствующее решение проголосовали 228 народных депутатов, передает корреспондент .

Согласно принятому закону, банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес - получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане - инвестировать средства за границу без индивидуальных лицензий НБУ.

Кроме этого закон отменяет установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и штрафы за нарушения в размере 100% суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности. Также новый закон отменит валютный контроль мелких расчетов, оставив только уже действующий финансовый мониторинг операций в сумме с 150 000 гривен.

Отметим, что группа депутатов заявила о кнопкодавстве при принятии закона, однако спикер парламента Андрей Парубий так и не поставил его на переголосование.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира