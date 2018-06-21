19 июня украинский журналист Александр Дубинский опубликовал расследование, посвященное якобы личной странице президента Петра Порошенко в Facebook. Дубинский утверждает, что глава государства c 2014 года ведет аккаунт под псевдонимом Peter Lions. В списке его друзей – члены семьи президента, политики, блогеры и журналисты. Он подписан на группы "ЮлеСтоп", "ПротивЛяшко" и "Русская весна", а в комментариях критиковал за двойные стандарты журналиста Юрия Бутусова и писал, что мэру Днепра Борису Филатову "пох...й страна". "ГОРДОН" проанализировал активность предполагаемой страницы Порошенко в соцсети. Порошенко и его пресс-служба не комментировали информацию о причастности к аккаунту Peter Lions Фото: EPA Денис КОНДАК Страница Peter Lions оказалась зачищена на следующий день после того, как журналист Александр Дубинский анонсировал свое "разоблачение". Сейчас на этой странице отсутствуют записи, список друзей – скрыт, но в Facebook сохранились подписки, комментарии, а также список постов и фотографий, которым ставил лайки Peter Lions начиная с 2014 года. Президент Петр Порошенко и его пресс-служба никак не комментировали информацию о причастности к этой странице.Peter Lions подписан на множество украинских СМИ. Среди них – издание "ГОРДОН", "Українська правда", "Радіо Свобода", ZN.UA, "Главком", "РБК-Украина" и другие. Из российских СМИ он читает "Комсомольскую правду", "Коммерсантъ", НТВ, "Ведомости", "Эхо Москвы" и другие.Предполагаемый аккаунт президента Украины подписан на десятки украинских и мировых политиков. Среди них – руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили, руководитель "Народного фронту" Арсений Яценюк, руководитель "Батьківщини" Юлия Тимошенко, экс-глава Донецкой ОГА Сергей Тарута, экс-премьер Николай Азаров, экс-нардеп Борис Колесников, экс-замглавы Администрации Президента Андрей Портнов, нардеп от Оппозиционного блока Александр Вилкул, российские оппозиционеры Алексей Навальный, Ксения Собчак, Михаил Ходорковский и другие.Из украинских музыкальных исполнителей он следит за Джамалой, "Океаном Ельзи", Верой Брежневой, Ани Лорак, Тиной Кароль, "Другою Рікою" и Александром Пономаревым. Из зарубежных подписан на Земфиру, Бориса Гребенщикова, "Машину времени", Павла Волю, группу NIKITA, Нюшу, Кристину Агилеру, Элтона Джона, Ариану Гранде и других.Peter Lions также подписан на группы "ЮлеСтоп", "ПротивЛяшко" и "RusNext Русская весна". Предполагаемая страница Порошенко подписана на десятки телеканалов и СМИ из Украины, России и США. Фото: president.gov.ua Орфография и пунктуация автора сохранены."Включил бы геопозиционирование с Нового года, и все бы увидели, что тебе на самом деле пох...й страна, потому что ты сидел на Карибах на Сент Бартсе, пока те кому она не безразлична, помогали бойцам, а не прожигали наворованное как Ты. Просьба не стирать, а попробовать опровергнуть очевидное", – писал Peter Lions к посту мэра Днепра Бориса Филатова о спасении города от сепаратизма."Христя, Вы еще недавно были со Стецем и Президентом одной командой. Что же Вас так колбасит? Перебор", – написал он к посту журналистки Кристины Бондаренко, которая раскритиковала пресс-конференцию Порошенко.В июле 2015-го Peter Lions прокомментировал новость от МВД Украины о том, что раненого капитана милиции Надежду Андрухив отправили на лечение в Израиль. "Тількі забув вказати, що лікування повністю оплатив і організував Президент, а Аваков немає до цього відношення", – подчеркнул он.В том же месяце Peter Lions упрекнул главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова в двойных стандартах, поскольку тот критиковал избирательную кампанию на 205-м округе в Чернигове. "Юрію, а чому ти Корбана на 205 не коментуєшь? )) не соромно з подвійних стандартів)))???" – спросил Peter Lions. Бутусов в ответ сравнил его с ботом: "Не стыдно такую чушь писать? Комментировал много раз. Если бы вы не писали, как бот, а читали ленту, то были бы в курсе". Peter Lions несколько раз конфликтовал в комментариях с Юрием Бутусовым. Фото: Виктор Залевский / Facebook Это не единственная перепалка между Peter Lions и Бутусовым: в октябре 2014 года они спорили в комментариях к посту главного редактора "Цензор.НЕТ" о том, что блокпост №32 под Бахмутской трассой якобы попал в окружение. "Двое суток на 32-м ни одного выстрела!!! Вода и боеприпасы есть! Не врали бы, хотя бы из уважения к ребятам, которые ранены и погибли, сметая опорный пункт сепаров. 200-х и 300-х забрали тогда же. В ближ время НГУ сменит 24-я. Так что не паниковать. Им и без этого воя не просто!!!" – писал Peter Lions. Бутусов в ответ усомнился, что автор комментария находится в окружении на блокпосту и владеет достаточной информацией. "Я не в окружении, и к счастью никогда не попадал! Я утверждаю, что третий день на 32-м НИ ОДНОГО ВЫСТРЕЛА! Есть приказ завтра их ротировать. Вот собственно и все. С Божьей помощью все получиться. Удачи нам всем", – ответил Бутусову хозяин предполагаемой страницы Порошенко.В сентябре 2015 года журналистка Наталья Влащенко написала в Facebook, что Порошенко отказался обменять Олега Сенцова и Надежду Савченко на Александра Александрова и Евгения Ерофеева. "У меня нет ответа – почему?" – написала Влащенко. "Первая и главная причина – никто не ПРЕДЛАГАЛ!!!" – ответил в комментариях Peter Lions.В обсуждении поста журналиста Вахтанга Кипиани о том, что 22 февраля 2015 года премьер Арсений Яценюк не пожал руки родственникам героя Небесной сотни Зураба Хурции, а государство не присвоило ему звание Героя Украины, Peter Lions выступил в защиту Порошенко."Всіх Героїв-іноземців нагородили Орденом Героїв Нібесної сотні. Президент особисто. І подякував їх за героїв особисто. Бо щоб дати їм "Героя Украіни" треба, щоб ВРУ закон змінила. А що до Премьера ((( може розгубився. А Майдан вчора був правильним!" – написал он."Правильно!" – написал Peter Lions в комментариях к посту официальной страницы Петра Порошенко о том, что президент решил уволить главу Первомайской райгосадминистрации Николаевской области за недостойное поведение.Пост "ДемАльянса" с требованиями к власти от 26 февраля 2016 года Peter Lions прокомментировал смайликом.Как следует из истории аккаунта, Peter Lions в течение 4,5 лет часто лайкал посты Юрия Бирюкова, Ирины Медушевской, Дмитрия Розенфельда, Мирославы Гонгадзе, Виталия Портникова и других. В 2014–2015 годах он также положительно реагировал на посты других журналистов, в том числе Сергея Лещенко, Мустафы Найема, Сони Кошкиной и прочих. В последние годы в ленте понравившихся постов они почти не появлялись. Ниже – подборка фотографий и постов, которым хозяин якобы личной страницы Порошенко поставил отметку "Мне нравится". https://www.facebook.com/ProtivLiashko/photos/a.545789875550925.1073741828.545730108890235/627016850761560/?type=3 https://www.facebook.com/maidanvarta/posts/1656176667957539 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203229882689011&set=p.10203229882689011&type=3 https://www.facebook.com/maidanvarta/posts/1648003198774886 https://www.facebook.com/maidanvarta/posts/1650142568560949 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=707877199266997&set=a.181408795247176.51088.100001341712403&type=3 https://www.facebook.com/maidanvarta/posts/1653413748233831 https://www.facebook.com/RozenfeldOFFICE/posts/10201688127524327 https://www.facebook.com/korchilava.bacho/posts/760642797325305 https://www.facebook.com/aleksandr.baldynyuk/posts/10201447051017319 https://www.facebook.com/O.Liashko/posts/1173642642704331 https://www.facebook.com/davit.sakvarelidze/posts/10153261412900233 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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