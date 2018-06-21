|Уровень теневой экономики в Украине снизился
|21.06.2018 19:06
|
В 2017 году уровень теневой экономики составил 31% от официального ВВП, что на 4 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем 2016 года. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития, передает
“По расчетам Минэкономразвития в 2017 году уровень теневой экономики составил 31% от официального ВВП, что на 4 процентных пункта меньше по сравнению с показателем 2016 года”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что детенизация стала возможной благодаря:
В то же время динамика детенизации сдерживается нерешенными проблемами, которые негативно сказываются на развитии экономики страны в целом. Среди них: низкое доверие к институтам власти; сохранение значительных вызовов стабильности финансовой системы страны; наличие неподконтрольных власти территорий, образованных в ходе военной агрессии на территории страны.
Напомним, ВВП в I квартале 2018 года по сравнению с I кварталом 2017 года увеличился на 3,1% .