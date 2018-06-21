Начальник отдела таможенного оформления пункта "Рава-Русская" Львовской таможни ДФС Олеся Заброварна после открытия против нее уголовного производства указала в декларации мамину машину и 9 объектов недвижимости, передает со ссылкой на .

В 2017 году она задекларировала почти 1,5 млн грн наличных. Официальный доход семьи составляла только ее зарплату, сообщает Bihus.Info.

4 января против Олеси Заброварной возбудили уголовное производство по декларированию недостоверных сведений. В своих декларациях за 2015-2016 годы женщина не указала, что владеет третьей частью дома площадью 386 кв. м и 515-метровым нежилым помещением во Львове.

В декларации за 2017 Заброварна уже указала оба объекта. Также она довнесла треть гаража площадью 34 кв. м и вспомнила, что ее муж владеет 303-метровым нежилым помещением и 5 кладовыми общей площадью 91 кв. м. Дописала, что уже 5 лет пользуется автомобилем Q5, записанным на ее 67-летнюю мать Лидию Дорош.

Муж Олеси Заброварной Олег в 2014 году тоже стал обладателем новенького Mercedes-Benz ML 250 CDI. Такая покупка обошлась ему более чем $75 тыс. А на 74-летнюю свекровь Марию Заброварну 20 марта 2018 года оформили Rolls-Royce Wraith. За такие машины на вторичном рынке просят $350 тыс.

В мае 2018-го у дочери Заброварной Богданы появился Porsche Cayenne стоимостью около 5 млн грн. В конце 2017 она также приобрела киевскую квартиру площадью 173 кв. м в элитном жилом комплексе "Бульвар Фонтанов". Цены на подобные помещения стартуют от 11 млн грн.

Сама Олеся Заброварна обладает 450-метровым домом во Львове, а ее муж - тремя квартирами площадью 198, 183 и 104 кв. м.

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