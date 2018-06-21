Изначально инновационные проекты из Украины имеют большой потенциал, но из-за недостатка средств им сложно соперничать с иностранными компаниями, отметил совладелец первого коммерческого чат-бота Валентин Пивоваров. Пивоваров: С точки зрения понимания и технологий – мы впереди Фото из семейного архива "Конечно, рынок юридических инноваций в США более развит. Там реализуется много интересных проектов, однако то, что предлагают украинские компании, на порядок интереснее. Просто у украинцев нет денег. Поэтому они не могут полноценно выйти на международный рынок. Но с точки зрения понимания и технологий – мы впереди", – сказал он.Пивоваров считает, что украинские проекты следует сделать международными и помочь им деньгами, и тогда "они станут лучшими"."Надо понимать, что американцам, для которых этот рынок родной, проще привлечь инвестиции. Они знают, как это сделать, как найти лучших специалистов. Изначально наши проекты имеют большой потенциал, но из-за недостатка средств им тяжело тягаться с иностранными компаниями", – отметил адвокат.По его словам, в мире существует стереотип, что в Украине хорошие технические специалисты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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