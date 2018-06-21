В четверг, 21 июня, национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по состоянию выплатила в государственный бюджет 8 млрд гривен дивидендов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Известно, что по решению Кабинета министров до конца июня НАК должен перечислить в бюджет 11,8 млрд гривен или 30% чистой прибыли, полученной в прошлом году.

В целом на протяжении текущего года по состоянию на 21 июня предприятия группы Нафтогаз заплатили в государственный бюджет свыше 60 млрд гривен в виде налогов и дивидендов.

В прошлом году Нафтогаз заплатил государству 13,3 млрд гривен дивидендов за 2016 год и стал наиболее прибыльным предприятием между всех компаний, которыми владеет государство.

Как сообщал svodka.net ранее, к оммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы российского концерна "Газпром" на территории Великобритании по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины".





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