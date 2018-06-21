|"Нафтогаз" выплатила в госбюджет 8 млрд грн дивидентов
|21.06.2018 19:15
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В четверг, 21 июня, национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по состоянию выплатила в государственный бюджет 8 млрд гривен дивидендов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Известно, что по решению Кабинета министров до конца июня НАК должен перечислить в бюджет 11,8 млрд гривен или 30% чистой прибыли, полученной в прошлом году.
В целом на протяжении текущего года по состоянию на 21 июня предприятия группы Нафтогаз заплатили в государственный бюджет свыше 60 млрд гривен в виде налогов и дивидендов.
В прошлом году Нафтогаз заплатил государству 13,3 млрд гривен дивидендов за 2016 год и стал наиболее прибыльным предприятием между всех компаний, которыми владеет государство.
Как сообщал svodka.net ранее, коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы российского концерна "Газпром" на территории Великобритании по ходатайству НАК "Нафтогаз Украины".
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