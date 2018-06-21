За первые пять месяцев 2018 года Агентство по розыску и менеджменту Активов (АРМА) обеспечило поступлений в Государственный бюджет Украины на сумму почти 3,5 миллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, передает

“Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (далее — Агентство по Поиску и Менеджменту Активов (АРМА)) в результате осуществления мероприятий по управлению арестованными активами обеспечено поступление в Государственный бюджет Украины на сумму 3 441 921 грн.”, - говорится в сообщении.

Также за этот период начислены проценты в сумме 6 101 764 грн. на денежные средства, переданные АРМА в управление, и размещены на его депозитных счетах в государственном банке.

АРМА реализовано активов на сумму 500 тысяч грн. Согласно закону, средства от реализации активов направлены на специальный депозитный счет.

По данным пресс-службы, на основании решения суда, АРМА осуществляет управление активами, на которые наложен арест в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости путем:

передачи активов в управление на основании договора управления;

распоряжения — реализации соответствующих активов с последующим размещением наличных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства.

Напомним, 11 мая Кабмин утвердил порядок контроля АРМА за управлением активами.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира