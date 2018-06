Напряженность между президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими лидерами G7 возникла из-за введенных США пошлин на сталь и алюминий, а также из-за предложения главы Белого дома вернуть РФ в "Большую семерку". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп: Вот, Ангела. Не говорите, что я никогда вам ничего не даю Фото: ЕРА Бреммер сообщил, что напряженность между Трампом, Меркель и другими лидерами G7 возникла из-за введенных США пошлин на сталь и алюминий, а также из-за предложения главы Белого дома вернуть РФ в "Большую семерку". После того как Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо решили надавить на Трампа, чтобы тот поставил свою подпись под коммюнике по итогам саммита, американский президент достал из пиджака две конфеты Starburst, бросил их на стол и сказал Меркель: "Вот, Ангела. Не говорите, что я никогда вам ничего не даю".В результате Трамп отказался одобрить совместное коммюнике, подписанное другими лидерами G7. WATCH: @IanBremmer describes exchange between Chancellor Merkel and Pres. Trump at #G7 summit: "He stood up, he put his hand in his pocket... and he took two Starbursts candies out, threw them on the table and said to Merkel, 'Here, Angela. Don't say I never give you anything.'" pic.twitter.com/LfTWerxsNK — CBS This Morning (@CBSThisMorning) 20 червня 2018 р. 8–9 июня в курортном городке Ла-Мальбе в Канаде прошел саммит G7. 8 июня Трамп предложил вернуть в состав объединения Россию. В ходе пресс-конференции по его итогам Трюдо заявил, что считает введенные США тарифы на сталь и алюминий оскорбительными. Трамп после этого сообщил, что США отказались подписывать совместное коммюнике лидеров "Большой семерки".По данным The Wall Street Journal, во время дискуссий об Иране и терроризме Трамп заявил Макрону, что все террористы "сидят в Париже". Он якобы также назвал главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера "жестоким убийцей" американских технологических компаний из-за штрафов, наложенных ЕС. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



