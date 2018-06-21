Проект высокоскоростной магистрали "Евразия" по маршруту Пекин – Москва – Берлин будет убыточным при рыночной ставке кредитования, пишет РБК со ссылкой на китайскую China Railway Eryuan Engineering Group. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Китае считают, что для реализации проекта магистрали нужна политическая поддержка правительств стран Фото: ЕРА За основу для расчета финансовой модели китайская корпорация взяла уровень ставки свыше 5,75%. В РЖД заявили, что материалы CREEC не являются окончательными.В китайской компании отметили, что для реализации проекта нужен консенсус между странами, по территориям которых пройдет путь магистрали."Необходимо оказание сильной, в том числе политической, поддержки со стороны правительства каждой из стран", – отмечается в документе. В РЖД считают, что рентабельность проекта "Евразия" зависит от государственной поддержки со стороны правительств стран-участниц.В CREEC оценивают затраты на "Евразию" в сумму более $153,7 млрд. Если строительство будет вестись из расчета, что 40% – собственный капитал проектной компании и 60% – привлеченное финансирование, то доходность проекта будет отрицательной."Евразия" – проект высокоскоростной железнодорожной магистрали из Китая в Европу. Дорога может пройти по территории Германии, Польши, Беларуси, России, Казахстана и Китая. Ее протяженность составит 9,5 тыс. км. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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