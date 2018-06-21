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В Китае признали убыточной постройку скоростной магистрали через Россию в Европу
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21.06.2018 19:24
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Проект высокоскоростной магистрали "Евразия" по маршруту Пекин –
Москва – Берлин будет убыточным при рыночной ставке кредитования,
пишет РБК со ссылкой на китайскую China Railway Eryuan Engineering
Group. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Китае
считают, что для реализации проекта магистрали нужна политическая
поддержка правительств стран Фото: ЕРА За основу для расчета
финансовой модели китайская корпорация взяла уровень ставки свыше
5,75%. В РЖД заявили, что материалы CREEC не являются
окончательными.В китайской компании отметили, что для реализации
проекта нужен консенсус между странами, по территориям которых
пройдет путь магистрали."Необходимо оказание сильной, в том числе
политической, поддержки со стороны правительства каждой из
стран", – отмечается в документе. В РЖД считают, что
рентабельность проекта "Евразия" зависит от государственной
поддержки со стороны правительств стран-участниц.В CREEC
оценивают затраты на "Евразию" в сумму более $153,7 млрд. Если
строительство будет вестись из расчета, что 40% – собственный
капитал проектной компании и 60% – привлеченное
финансирование, то доходность проекта будет
отрицательной."Евразия" – проект высокоскоростной
железнодорожной магистрали из Китая в Европу. Дорога может пройти
по территории Германии, Польши, Беларуси, России, Казахстана и
Китая. Ее протяженность составит 9,5 тыс. км.
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