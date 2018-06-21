|Швырял документы и посоветовал сделать наколку: сеть возмутило грубое отношение к ветерану
|21.06.2018 19:26
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Посетитель Приватбанка отказался пропустить без очереди и нагрубил ветерану АТО, инвалиду 2 группы.
Об этом сообщила пользовательница Ирина Ольховик в своем Facebook, передает со ссылкой на .
Инцидент произошел 20 июня в Староконстантинове Хмельницкой области.
"Этот человек швирнув Димин (так зовут ветерана. - Gazeta.ua) паспорт, чуть не порвал удостоверение УБД и сказал, чтобы Дима сделал себе наколку на лбу, что он УБД. Все потому, что Дима без очереди брал справку", - рассказала Ольховик.
Она обнародовала фотографию обидчика.
В комментариях пользователи возмущаются поведением мужчины.
27 февраля обратилась к Кабинету министров с требованием создать на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Министерство по делам ветеранов.
До 13 июля должна принять кандидатуру на должность министра нового ведомства.