Посетитель Приватбанка отказался пропустить без очереди и нагрубил ветерану АТО, инвалиду 2 группы.

Об этом сообщила пользовательница Ирина Ольховик в своем Facebook, передает со ссылкой на .

Инцидент произошел 20 июня в Староконстантинове Хмельницкой области.

"Этот человек швирнув Димин (так зовут ветерана. - Gazeta.ua) паспорт, чуть не порвал удостоверение УБД и сказал, чтобы Дима сделал себе наколку на лбу, что он УБД. Все потому, что Дима без очереди брал справку", - рассказала Ольховик.

Она обнародовала фотографию обидчика.

В комментариях пользователи возмущаются поведением мужчины.

27 февраля обратилась к Кабинету министров с требованием создать на базе Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции Министерство по делам ветеранов.

До 13 июля должна принять кандидатуру на должность министра нового ведомства.

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