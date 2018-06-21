|Очередная законодательная инициатива Рыбалки оказалась провальной
|21.06.2018 19:28
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Верховная Рада Украины отклонила предложение нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки об объединении государственных банков в одну группу. Об этом свидетельствуют результаты голосования, обнародованы на сайте ВР за соответствующий проект закона, передает
Так, законопроект №8331-1, инициированный Рыбалкой, поддержали только 184 нардепа. Аким образом, документ провалили.
Указанный проект закона был внесен радикалом в Раду 17 мая текущего года и предполагал создание группы государственных банков.
Эксперты НБУ, прокомментировавшие документ Рыбалки, назвали его "попыткой вживить колос на глиняных ногах в стабилизированную банковскую систему".
Отрицательную характеристику этому законопроекту (№8331-1) дали и другие экономисты.
"С точки зрения логики - это абсурд", - заявил Виктор Борщевский.
Также напомним, что это уже далеко не первая законодательная инициатива Рыбалки, которая вызывает недоумение у экспертной среды.
Так, недавно законодатели отказались поддержать законопроект Рыбалки о кредитных союзах. Тогда эксперты отметили, что предложения политика (в случае принятия) могут спровоцировать массовые банкротства и уничтожения около 200 кредитных союзов.
Бессодержательной эксперты считают и законодательную инициативу Рыбалки о криптовалютах.
Аналогично бесполезным экономисты в свое время окрестили законопроект радикала о ломбардах.