Верховная Рада Украины отклонила предложение нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки об объединении государственных банков в одну группу. Об этом свидетельствуют результаты голосования, обнародованы на сайте ВР за соответствующий проект закона, передает

Так, законопроект №8331-1, инициированный Рыбалкой, поддержали только 184 нардепа. Аким образом, документ провалили.

Указанный проект закона был внесен радикалом в Раду 17 мая текущего года и предполагал создание группы государственных банков.

Эксперты НБУ, прокомментировавшие документ Рыбалки, назвали его "попыткой вживить колос на глиняных ногах в стабилизированную банковскую систему".

Отрицательную характеристику этому законопроекту (№8331-1) дали и другие экономисты.

"С точки зрения логики - это абсурд", - заявил Виктор Борщевский.

Также напомним, что это уже далеко не первая законодательная инициатива Рыбалки, которая вызывает недоумение у экспертной среды.

Так, недавно законодатели отказались поддержать законопроект Рыбалки о кредитных союзах. Тогда эксперты отметили, что предложения политика (в случае принятия) могут спровоцировать массовые банкротства и уничтожения около 200 кредитных союзов.

Бессодержательной эксперты считают и законодательную инициативу Рыбалки о криптовалютах.

Аналогично бесполезным экономисты в свое время окрестили законопроект радикала о ломбардах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира