Старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский экономист Андерс Аслунд в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман отметил, что его дружба с российскими миллиардерами Михаилом Фридманом и Петром Авеном не мешает работе над антироссийскими санкциями. Аслунд: Они очень умные, интересные люди Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он рассказал, что познакомился с Авеном в 1989 году, и "уже тогда он не был бедным студентом"."Я работал дипломатом в шведском посольстве в Москве с 1984-го по 1987 год. Встречался со всеми главными экономистами Советского Союза. Потом поддерживал связь с ними. С Авеном познакомился через Александра Шохина (российский экономист, в начале 90-х трижды был вице-премьером РФ. – ). С Шохиным знаком с 1987 года. Так что они все – мои старые друзья", – отметил Аслунд.По словам экономиста, с Фридманом он познакомился чуть позже.Аслунд подтвердил, что на недавней закрытой дискуссии об антироссийских санкциях, организованной в Atlantic Council в Вашингтоне, от России присутствовали именно Фридман и Авен."Я просто организовал частный ужин в Atlantic Council. ...Я и раньше несколько раз устраивал. Они очень умные, интересные люди. Не было речи об антироссийских санкциях", – сказал он.Экономист отметил, что разговаривали тогда о том, как российская экономика выглядит во время санкций. Кто из известны американцев присутствовал при этом, Алсунд говорить отказался.По не считает, что в его дружбе с российскими миллиардерами есть конфликт интересов.В отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года, после того как РФ аннексировала украинский полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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