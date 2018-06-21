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Аслунд: С Авеном и Фридманом у меня дружеские отношения. Я знаю их больше 20 лет
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21.06.2018 19:32
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Старший научный сотрудник Atlantic Council, шведско-американский
экономист Андерс Аслунд в интервью главному редактору издания
"ГОРДОН" Алесе Бацман отметил, что его дружба с российскими
миллиардерами Михаилом Фридманом и Петром Авеном не мешает работе
над антироссийскими санкциями. Аслунд: Они очень умные, интересные
люди Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Он рассказал, что
познакомился с Авеном в 1989 году, и "уже тогда он не был бедным
студентом"."Я работал дипломатом в шведском посольстве в Москве с
1984-го по 1987 год. Встречался со всеми главными экономистами
Советского Союза. Потом поддерживал связь с ними. С Авеном
познакомился через Александра Шохина (российский экономист, в
начале 90-х трижды был вице-премьером РФ. – ). С Шохиным
знаком с 1987 года. Так что они все – мои старые
друзья", – отметил Аслунд.По словам экономиста, с Фридманом он
познакомился чуть позже.Аслунд подтвердил, что на недавней закрытой
дискуссии об антироссийских санкциях, организованной в Atlantic
Council в Вашингтоне, от России присутствовали именно Фридман и
Авен."Я просто организовал частный ужин в Atlantic Council. ...Я и
раньше несколько раз устраивал. Они очень умные, интересные люди.
Не было речи об антироссийских санкциях", – сказал
он.Экономист отметил, что разговаривали тогда о том, как российская
экономика выглядит во время санкций. Кто из известны американцев
присутствовал при этом, Алсунд говорить отказался.По не считает,
что в его дружбе с российскими миллиардерами есть конфликт
интересов.В отношении России были введены экономические
санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими
странами весной 2014 года, после того как РФ аннексировала
украинский полуостров Крым и начала военную агрессию на востоке
Украины. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и
ужесточались.
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