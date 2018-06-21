Апелляционный суд Кишинева оставил в силе решение об отмене результатов выборов мэра столицы Молдовы, передает .

Апелляционный суд Кишинева постановил оставить в силе решение первой инстанции, согласно которому выборы мэра Кишинева признаются нелегитимными.

Так, 3 июня состоялся второй тур выборов в котором победил руководитель партии "Достоинство и правда" Андрэй Нестасе, однако он так и не успел вступить в должность.

Как сообщал , его противником был представитель Партии социалистов Ион Чебан.

В связи с этим, сегодня, около здания мэрии проходит демонстанция. Митингующие вышли выразить свое несогласие, они утверждают, что их голос украден.

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