Знаменитый голливудский актер Брэд Питт запретил своей экс-супруге киноактрисе и режиссеру Анджелине Джоли снимать в кино их общих детей. Об этом пишет UsWeekly.

Джоли уже снимается в фильме "Малефисента 2", и хотела привлечь к съемкам их с Питтом 12-летнюю дочь Шайло и 10-летнего сына Нокса. Экс-супруг на это не дал согласия.

"Брэд отказался подписать соглашение об участие Шайло и Нокса в съемках. Дети используются как пешки", - отметил источник, близкий к Питту и Джоли.

Ранее суд принял сторону Питта и расширил его возможности общения с детьми, пригрозив Джоли лишить ее права приоритетной опеки, если она станет этому препятствовать.

В первой части фильма Малефисента снялась 10-летняя дочь звездных супругов Вивьен.

Как сообщал svodka.net ранее, известная актриса Дженнифер Энистон опровергла слухи о том, что она беременна от Брэда Питта.

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