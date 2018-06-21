Как отметила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, российскому омбудсмену Татьяне Москальковой был запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма. После беседы Денисовой с президентом Украины Петром Порошенко запрет был снят. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По словам Денисовой, Россия потребовала увеличить число заключенных, которых посетит Москалькова Фото: Людмила Денісова / Facebook "Мне известно, что у Москальковой был запрет на въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Этот запрет снят президентом по моей просьбе", – сказала она.Денисова заявила "Громадському", что изначально в договоренностях было указано, что омбудсмены посетят по 34 заключенных в Украине и России, но вчера МИД РФ прислал ноту, в которой потребовал увеличить число российских заключенных для посещения до 50.Денисова также выразила надежду, что сегодняшний телефонный разговор Порошенко с президентом России Владимиром Путиным отразится на ситуации и ей разрешат посетить украинских политзаключенных.9 июня Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с российским омбудсменом Татьяной Москальковой о синхронном посещении украинского режиссера Олега Сенцова ируководителя "РИА Новости Украина" КириллаВышинского не выполнены и она отправилась на новую встречу с Москальковой.По результатам встречи Москалькова заявила, что утвердила с Денисовой дорожную карту по посещению заключенных.В свою очередь, Денисова заявила, что омбудсмен РФ хочет сначала посетить российских заключенных, а потом разрешить ей посещение Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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