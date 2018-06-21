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Денисова: Порошенко снял запрет на въезд на территорию Украины для Москальковой
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21.06.2018 19:40
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Как отметила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам
человека Людмила Денисова, российскому омбудсмену Татьяне
Москальковой был запрещен въезд в Украину из-за незаконного
посещения Крыма. После беседы Денисовой с президентом Украины
Петром Порошенко запрет был снят. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке По словам Денисовой, Россия потребовала
увеличить число заключенных, которых посетит Москалькова Фото:
Людмила Денісова / Facebook "Мне известно, что у Москальковой был
запрет на въезд в Украину из-за незаконного посещения
оккупированного Крыма. Этот запрет снят президентом по моей
просьбе", – сказала она.Денисова заявила "Громадському", что
изначально в договоренностях было указано, что омбудсмены посетят
по 34 заключенных в Украине и России, но вчера МИД РФ прислал ноту,
в которой потребовал увеличить число российских заключенных для
посещения до 50.Денисова также выразила надежду, что сегодняшний
телефонный разговор Порошенко с президентом России Владимиром
Путиным отразится на ситуации и ей разрешат посетить украинских
политзаключенных.9 июня Порошенко по телефону обсудил с
Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры
договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят
заключенных граждан.19 июня Денисова заявила, что достигнутые
накануне договоренности с российским омбудсменом Татьяной
Москальковой о синхронном посещении украинского режиссера
Олега Сенцова ируководителя "РИА Новости Украина" КириллаВышинского
не выполнены и она отправилась на новую встречу с
Москальковой.По результатам встречи Москалькова заявила, что
утвердила с Денисовой дорожную карту по посещению заключенных.В
свою очередь, Денисова заявила, что омбудсмен РФ хочет сначала
посетить российских заключенных, а потом разрешить ей посещение
Сенцова.
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